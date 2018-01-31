Удостоверения госслужащих Казахстана будут заменены на ID-карты

CA-NEWS (KZ) - Государственные служащие Казахстана заменят свои служебные удостоверения на ID-карты. Об этом 31 января на заседании Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщил глава ведомства Алик Шпекбаев.

По его словам, пресловутые «корочки» часто используются не по назначению, это рудимент прошлого.

ID-карты, сочетающие несколько функций, сначала в пилотном режиме будут введены в агентстве, а позже - во всех государственных и местным органам.

А.Шпекбаев отметил, что нововведение не коснется сотрудников правоохранительных органов.