Удостоверения госслужащих Казахстана будут заменены на ID-карты
CA-NEWS (KZ) - Государственные служащие Казахстана заменят свои служебные удостоверения на ID-карты. Об этом 31 января на заседании Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщил глава ведомства Алик Шпекбаев.
По его словам, пресловутые «корочки» часто используются не по назначению, это рудимент прошлого.
ID-карты, сочетающие несколько функций, сначала в пилотном режиме будут введены в агентстве, а позже - во всех государственных и местным органам.
А.Шпекбаев отметил, что нововведение не коснется сотрудников правоохранительных органов.
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