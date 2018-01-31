В Таджикистане в убийстве предпринимательницы подозревается её двоюродный брат

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане арестован подозреваемый в убийстве предпринимательницы Мавджигул Халимовой. Задержанный оказал ее родственником, сообщил журналистам начальник УМВД по Хатлонской области Искандар Солехзода 30 января.

По его словам, подозреваемый в совершении преступления 40-летний Джамшед Халимов является двоюродным братом убитой Мавджигул Халимовой. По факту убийства предпринимательницы возбуждено уголовное дело по ст. 104 ч. 2 («убийство») и 249 («разбой») УК РТ.

36-летняя Мавджигул Халимова, у которой были торговые точки по реализации сухофруктов на рынках «Фаровон» и «Ходжи Шариф» областного центра, была убита 6 января этого года. «В тот злополучный вечер Мавджигул должна была собрать выручку у своих подчиненных на двух рынках. Узнав об этом, Джамшед Халимов решил ограбить родственницу. Он встретил Мавджигул в темном переулке и два раза ударил ее ножом в руку и в печень. Однако в сумке денег не оказалось - «добычей» грабителя стали всего 400 сомони ($35)», - рассказал Искандар Солехзода.

Сообщается, что ранее Джамшед Халимов и Маджигул Халимова вместе занимались поставкой сухофруктов из Согдийской области, но Джамшед был уличен в краже.

Убийство предпринимателей с целью ограбления – в Таджикистане не редкость. Осенью прошлого года неизвестные лица проникли в дом и расправились с супружеской четой - Максуджоном Мухаммаджоновым и его супругой Ибодат Негматуллоевой. Как стало известно, убийцы пытали своих жертв, скорее всего, добиваясь информации о местонахождении денег.