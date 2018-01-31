Главное налоговое управление Монголии рассказало о сотрудничестве с МВФ

CA-NEWS (MNG) - Главное налоговое управление Монголии и Международный валютный фонд (МВФ) заключили меморандум о сотрудничестве в рамках стандартных показателей структуры Программы расширенного финансирования реализуемой фондом, сообщает портал Gogo.

Стороны обсудили результаты и планы МВФ на 2018 год, а также обменялись мнениями по другим вопросам.

В совещании приняли участие заместитель комиссара ГРТ Б.Заяабал и другие сотрудники управления. Со стороны МВФ участие приняли руководитель команды по оценке программы МВФ, заместитель директора регионального отделения МВФ для стран Азии и Тихого океана Джефф Готлиеб, старший экономист Уэнделл Дал, постоянный представитель МВФ в Монголии Нэйл Сакер и другие.