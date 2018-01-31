Заместителем главы Центрального банка Узбекистана назначен Адхам Исламов

- Узбекистан, экономика
- 16:59, 31 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Указом президента Узбекистана Адхам Рустамович Исламов назначен заместителем Председателя Правления Центрального банка Республики.
Адхам Исламов получил образование в Ташкентском финансовом институте по направлению банковское дело. Трудовую деятельность начал в 1993 году в Институте Астрономии АН Узбекистана.
В банковской сфере карьеру начал в 1998 году в АКБ «Асака банк» с должности специалиста. С апреля 2006 по август 2008 года занимал должности заместителя начальника Департамента международного сотрудничества и экспортно-импортных операций, затем Департамента анализа финансов и стратегического развития банка.
В 2008-2011 гг работал главным специалистом и заведующем сектором сводного информационно-аналитического департамента по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и комплексного развития территорий Кабинета Министров Республики Узбекистан.
В 2011-2014 годах был первым заместителем, затем временно исполняющим обязанности Председателя АК Халк банка Республики Узбекистан.
С 2014 по 2018 год работал главным консультантом Службы по координации социально-экономической политики Аппарата Президента Республики Узбекистан.
Владеет русскими, английскими языками.