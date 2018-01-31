Активность казахстанцев на рынке жилья выросла на 26%

CA-NEWS (KZ) - За прошлый год в РК было заключено 239,6 тысячи сделок купли-продажи жилья – на 26% больше, чем годом ранее, сообщает Finprom.

В 2016 году казахстанцы совершили 190,2 тысячи сделок купли-продажи недвижимости, что на 14,6% больше, чем годом ранее; в 2015 – 166 тысяч, на 5,2% больше, чем в 2014-м.

Из них 14,6% пришлось на Астану. В столице было заключено 34,9 тысячи сделок, рост за год составил 31,7%.

14% от общего числа договоров купли-продажи жилья заключили в Алматы (33,4 тысячи сделок) и 10,4% – в Карагандинской области (24,9 тысячи сделок).

Наибольшим спросом населения пользуются квартиры в многоквартирных домах.

Количество сделок по квартирам выросло за год сразу на 30,1%, до 167,8 тысячи. Это составляет 70% от общего количества сделок купли-продажи. Для сравнения: число сделок купли-продажи индивидуальных домов выросло лишь на 17,3%, до 71,8 тысячи.

По итогам 2017 года средняя цена на рынке жилья за квадратный метр в новом доме составляла 253,2 тысячи тенге, на 2,3% больше, чем годом ранее.