Талибы открыто действует на 70% территории Афганистана, - доклад

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) открыто действуют на 70% территории Афганистана, свидетельствуют результаты исследования BBC.

Согласно ее данным, талибы полностью контролируют 14 районов страны и проявляют регулярную активность, совершая от одного теракта в течение трех месяцев до двух в течение недели — еще в 263 районах. Большинство терактов осуществляется на территории восточной провинции Нангархар. Еще 122 района находятся под контролем правительства, однако также подвергаются атакам боевиков.

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Издание отмечает, что уровень напряженности в регионе повысился после 2014 года, когда Международные силы по содействию безопасности в Афганистане прекратили свою деятельность на территории страны.

Результаты исследования также показывают, что около 15 миллионов человек - половина населения Афганистана живет в районах, которые либо контролируются талибами, либо там, где талибы открыто присутствуют и регулярно проводят атаки.