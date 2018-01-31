Трамп заявил о «почти 100%» освобождении Ирака и Сирии от ИГ силами коалиции США

CA-NEWS (CA) - Ирак и Сирия были «почти на 100%» освобождены от террористической группировки «Исламского государства» силами коалиции, возглавляемой США. Об этом в своем обращении к нации заявил президент США Дональд Трамп, сообщает «Голос Америки».

Трамп также напомнил аудитории, что в прошлом году он пообещал, что США будут работать со своими союзниками, чтобы «стереть Исламское государство с лица земли».

«Год спустя, я могу с гордостью доложить, что коалиция по борьбе с Исламским государством освободила почти 100 процентов территории, которую когда-то удерживали эти убийцы в Ираке и Сирии, – сказал он. – Но гораздо больше работы еще предстоит проделать. Мы продолжим нашу борьбу, пока Исламское государство не потерпит поражение».

Обращение Дональда Трампа к нации стало первым с момента его избрания на пост президента. На него были приглашены все высшее руководство США, сенаторы, а также американцы, награжденные за проявленную отвагу и особые достижения.