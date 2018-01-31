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  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане уволены 3 прокурора, в том числе прокурор Алматы Г.Миразов

CA-NEWS (KZ) - За совершение дисциплинарного проступка прокурор города Алматы Габит Миразов освобожден от должности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

Также, по данным ведомства, за ненадлежащую организацию надзорной деятельности, системные нарушения в уголовном процессе, неэффективное представительство интересов государства уволены заместители прокуроров Актюбинской области Данияр Сыздыков и Южно-Казахстанской области Абил Кожахметов.

Прокуроры Актюбинской области М.Кайбжанов, Акмолинской области Т.Ташимбаев, Северо-Казахстанской области Б.Асылов, а также заместители прокуроров Павлодарской области Б.Мырзакеров, Алматинской области С.Бакиров, Кызылординской области Ж.Еламанов, Атырауской области С.Шалабаев, М.Тюлеубаев, Мангистауской области А.Досекенов, прокуроры города Тараз Б.Сеилханов и района Казыбек би города Караганды Д.Каржаспаев привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Генпрокуратура отмечает, что решения приняты по итогам заседания коллегии ведомства 26 января, установлены существенные недостатки в деле обеспечения законности в уголовном и гражданском процессах, сфере исполнения уголовных наказаний, а также исполнительном производстве.

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