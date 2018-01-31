В Таджикистане началась прокладка таджикской части газопровода Туркменистан-Китай

CA-NEWS (TJ) - Практическая реализация проекта по прокладке предполагаемого газопровода Туркменистан-Китай на территории Таджикистана началась. Об этом сообщил накануне журналистам заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшед Шоимзода.

По его словам, после проектирования, определенные части работы, в том числе подготовительные, начались в районе Рудаки. «Никаких проблем по проекту не существует, и строительство трубопровода на таджикском участке будет идти исходя из фактического финансирования. Ранее были определенные пролонгации проекта на уровне глав Таджикистана и Китая», – сообщил Дж.Шоимзода.

Ранее сообщалось, что вопросами прокладки газопровода Туркменистан-Китай через территорию Таджикистана занимается дочернее предприятие Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).

Межправительственное соглашение о строительстве этого газопровода было подписано еще в сентябре 2013 года.

В марте 2014 года было подписано соглашение между CNPC и ОАО «Таджиктрансгаз» о создании совместного предприятия по строительству и эксплуатации газопровода Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd.

Церемония начала строительства таджикского участка состоялась в сентябре 2014 года. Однако непосредственная реализация проекта откладывалась.

«Для реализации проекта создана таджикско-китайская совместная компания Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd с долевым участием сторон по $300 млн. Для этого таджикская сторона взяла кредит в размере $300 млн. в Гонконге сроком на 26 лет по 2,7% годовых», – сообщил тогда он.

«Интерес правительства Таджикистана в проекте заключается в получении налогов, создании рабочих мест и другом. К примеру, доход совместной компании в течение 32 лет составит $15 млрд. Из указанной суммы Таджикистан получит $1,2 млрд. за счет единого налога (без учета социального налога) и еще $2,5 млрд. за счет дивидендов от акций», – отметил он.

Шамсиддинзода также сообщил тогда, что стоимость таджикского участка указанного проекта составит $3,2 млрд. В рамках проекта предусмотрено строительство 45 тоннелей, общей протяженностью 75 километров, и другой инфраструктуры. При реализации проекта будут обеспечены работой свыше 3 тыс. граждан Таджикистана, сообщает Авеста.

На территории Таджикистана трасса будет проходить от Турсунзадевского района через Гиссар, Шахринав, Рудаки, Вахдат, Файзабад, Нурабад, Раштский район, Таджикабад и Джиргаталь до границы Кыргызстана.

Протяженность данного газопровода по территории Таджикистана составит более 400 км, его намерены сдать в эксплуатацию в конце будущего года.

Ожидается, что по данному газопроводу ежегодно из Туркменистана в Китай будет поставляться 25-30 млрд. куб. метров природного газа. Реализация этого проекта позволит привлечь более $3 млрд. прямых инвестиций Китая в экономику Таджикистана.