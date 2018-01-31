Р.Эрдоган пригласил Н.Назарбаева посетить Турцию
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 31 января поговорил по телефону с президентом Турции Реджеп Тайип Эргоганом.
Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в Сирии.
Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Р.Эрдоган пригласил Н.Назарбаева посетить Анкару для участия в очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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