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  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана встретился с заместителем помощника госсекретаря США

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 31 января, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял первого заместителя помощника Государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, прибывшую в Ташкент с визитом.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-американского всестороннего сотрудничества и вопросы регионального взаимодействия, сообщила пресс-служба МИД.

Напомним, что первый заместитель помощника Государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в рамках визита встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения прогресса в рамках программы реформ в Узбекистане, международных и региональных вопросов, а также экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.

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