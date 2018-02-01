Экспорт казахстанской продукции в страны ЕАЭС вырос на треть

CA-NEWS (KZ) - По итогам 11 месяцев 2017 года объемы товарооборота РК выросли на 25,1% и достигли $69,5 млрд, сообщает аналитическая служба Energyprom.

Из них 28,4% пришлось на страны СНГ, и 22,5% (плюс 28% за год) – на страны ЕАЭС. 14,4 млрд долларов составил товарооборот с Россией, отмечают аналитики.

Превалирующая роль в товарообороте с ЕАЭС – у импорта, объём составил $11 млрд., рост за год на 41,7%. Экспортировал при этом Казахстан в страны ЕАЭС продукции на $4,6 млрд. Это на 31,3% больше, чем годом ранее.

Кроме РФ относительно заметные показатели товарооборота среди стран ЕАЭС у Казахстана только с Кыргызстаном. Из КР в РК за 11 месяцев завезли товаров на $219,8 млн., в КР – на $441,3 млн.

Ключевые экспортные позиции РК в ЕАЭС занимают плоский прокат из железа и стали (1,4 млн тонн на 849 млн долларов), драгоценные и редкоземельные металлы и их соединения, а также радиоактивные элементы или изотопы (1 млн тонн на $483,5 млн.), железные руды и концентраты – 7,4 млн тонн на $426,8 млн.

Среди импортируемых товаров преобладают нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород (1,7 млн тонн на 839,1 млн долларов), бензин (976,1 тысячи тонн на 437,5 млн долларов) и транспортные средства (14 тысяч автомобилей и прочих моторных средств на 242,7 млн долларов).