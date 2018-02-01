Жительница Астаны сдала детей в детский дом из-за холода в квартире

CA-NEWS (KZ) - Жительница Астаны из-за холода в квартире сдала детей в детский дом, об этом на заседании межведомственной комиссии по вопросам жилищного строительства рассказала член МВК Татьяна Чурсина, сообщают казахстанские сми.

По словам Чурсиной, застройщик самовольно переоборудовал мансарды под квартиры, которые оказались неподключенными к центральному отоплению.

В 19 квартирах новостройки нет отопления, рассказали представители новостройки.

«Одна женщина сдала своих детей в детдом, потому что холод там страшный, нет отопления. Жить там невозможно. Вот такая ситуация»,- рассказала член МВК Татьяна Чурсина.

Как пояснил первый заместитель акима Сергей Хорошун, год назад застройщика дома по ул.Иманова - ул.Брусиловского приглашали в акимат на заседание по вопросу самовольной перепланировки технических этажей под квартиры.

«Мы вызывали сюда застройщика и подрядчика. Подрядчик официально заявил, что он хотел перепланировать, но, понимая и осознавая, что он пошел на нарушения, сказал, что никаких продаж нет. Завершает объект и не будет допускать нарушений. Есть официальный протокол, где это мы все обозначали. Тем не менее, по истечению времени, когда уже был введен в эксплуатацию объект, данным застройщиком самовольно была произведена перепланировка и реализованы площади. Сейчас это нарушение рассматривается в рамках уголовного дела», - пояснил Сергей Хорошун.

Жильцы дома из-за нарушений застройщика до сих пор не могут оформить свои квартиры.

Первый замакима предложил создать рабочую комиссию и подготовить свои предложения по решению этой проблемы.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, я предлагаю создать рабочую комиссию из представителей архитектуры, земельных отношений, районного акимата и жилищной инспекции. Необходимо будет ситуацию оценить и подготовить свои предложения, как из этой ситуации выходить. Но окончательное решение мы сможем принять после того как будет дано заключение в рамках уголовного дела. Если будет это признано мошенничеством и есть пострадавшие, предлагаю рассмотреть возможность корректировки проекта с получением государственной экспертизы и ввода в эксплуатацию этих площадей. Для этого нам необходимо решение в рамках уголовного дела, чтобы вы были признаны пострадавшими», - заключил он.