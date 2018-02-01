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  1 февраля 2018
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В тюрьмах Таджикистана содержатся более 300 женщин

CA-NEWS (TJ) - В тюрьмах Таджикистана содержатся более 300 женщин, 47 несовершеннолетних, сообщил министр юстиции республики Рустам Шохмурод.

При этом он добавил, что всего в таджикских тюрьмах находятся более 10 тысяч заключенных.

Ранее сообщалось, что суд района Рудаки вынес приговор в отношении Джамолиддина Мухиддинова, обвиненного в незаконном обороте крупной партии героина.

В феврале 2005 года Мухиддинов занялся наркоторговлей, вступив в сговор с гражданами Якубовым и Файзиевым. Преступники перевезли и спрятали наркотики в доме, расположенном в деревне Нишони Ленин района Рудаки, сообщает Sputnik-Таджикистан.

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