Казахстан для обеспечения безопасности рынка ЕАЭС предлагает при оценке соответствия и испытания продукции ввести обязательную фото- и видеофиксацию

CA-NEWS (KZ) - Казахстан предлагает при оценке соответствия и испытания продукции ввести обязательную фото- и видеофиксацию. Об этом стало известно 31 января на заседании по вопросам поддержки отечественных производителей с участием представителей Евразийской экономической комиссии и отраслевых государственных органов.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, они обсудили упрощаемую систему выхода продукции на рынок, план работ по развитию и интеграции вопросов в сфере технического регулирования, аккредитации, санитарным, фитосанитарным и ветеринарным мерам.

Также участники обсудили результаты внедрения единых для государств-членов Евразийского союза технических регламентов, связанных с обращением продукции на территории стран союза, институт нотификации и изменения в технические регламенты ЕАЭС.

«Основной целью визита стало изучение текущих вопросов и ознакомление с перспективными задачами, стоящими перед странами-членами ЕАЭС, которые в дальнейшем могли бы быть учтены при формировании и утверждении евразийской комиссией плана работ по дальнейшему развитию и интеграции вопросов в сфере технического регулирования, аккредитации, санитарным, фитосанитарным и ветеринарным мерам», - сообщает министерство и отмечает положительный эффект внедрения единых для государств-членов Евразийского союза технических регламентов.

По данным ведомства, сегодня в Казахстане сформирована достаточная сеть аккредитованных субъектов, области аккредитации которых позволяют выполнять требования 37 принятых техрегламентов.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Галымжан Дугалов отметил что, казахстанская сторона вышла с инициативой в рамках проекта Типовые схемы оценки соответствия предусмотреть обязательную фото- и видеофиксацию работ по оценке соответствия и испытаниям. Подобная практика, по его словам, широко применяется в странах Европейского союза.

В дальнейшем участникам заседания предстоит обсуждение и согласование алгоритма эффективного взаимодействия уполномоченных государственных органов стран-членов Союза и евразийской комиссии. Это позволит отслеживать обращение небезопасной продукции, оперативно реагировать и снимать с рынка такую продукцию, т.е. систематизировать подходы к обеспечению безопасности общего рынка ЕАЭС, говорится в сообщении.