Жители Земли наблюдали «кровавое» лунное затмение (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - 31 января в некоторых регионах планеты наблюдалось редкое астрономическое явление — полное затмение Луны в момент суперлуния, то есть ее максимального приближения к Земле

Последний раз такое сочетание лунных явлений наблюдалось в конце марта 1866 года. Правда, в следующий раз суперлуние, затмение с покраснением Луны и двойное полнолуние за один месяц совпадут 31 декабря 2028 года.

⇳

По отдельности суперлуние (момент максимального приближения спутника Земли, когда Луна кажется на 30% ярче и на 14% больше в диаметре, чем в апогее), полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и «голубая Луна» (второе полнолуние за один календарный месяц) происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения еще никогда не выпадали.

«Голубая Луна» - чисто календарный казус, на самом деле на цвет попадание двух полнолуний на один месяц, конечно же, никак не влияет.

Но так называемая кровавая Луна действительно выглядит красноватой. Этот оттенок появляется в момент перед кульминацией затмения, хотя и не все наблюдатели смогут его увидеть.

На памяти ныне живущего поколения ближе всего Луна подошла к нашей планете во время суперлуния 14 ноября 2016 года.

Check out this view of the partial lunar eclipse from @NASAArmstrong! The Earth is currently moving out from between the Sun and Moon. Continue watching the #SuperBlueBloodMoon online here: https://t.co/vVbJblsWE9 pic.twitter.com/dnY9n0AgMq — NASA (@NASA) January 31, 2018

Thanks for joining us for the #SuperBlueBloodMoon! The next appearance of this trio in the U.S. — a total lunar eclipse, a “supermoon” and a “blue moon” — will be Jan. 31, 2037. Mark your calendars and join us again! Discover more about the Moon: https://t.co/Lcao0f89pJ pic.twitter.com/dB1hQE37Iw — NASA (@NASA) January 31, 2018

Why is it called a #SuperBlueBloodMoon?

Supermoon – When the Moon is at or near its closest point to Earth

Blue Moon – The second full moon in a month

Blood Moon – The red tint Earth’s shadow casts on the Moon during a lunar eclipse



Watch it live: https://t.co/OduDuvJhUP pic.twitter.com/lezmdEVHHv — NASA (@NASA) January 31, 2018