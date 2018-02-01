В Душанбе будет внедрена биллинговая система учета электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - В столице Таджикистана, городе Душанбе планируют внедрить биллинговую систему учета электроэнергии (внедрение автоматизированной системы учета), чтобы снизить потери электроэнергии, заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

По его словам, согласно поручению правительство республики ведется работа с Азиатским банком развития по разработке технико-экономического обоснования проекта по внедрению биллинговой системы в городе Душанбе. В настоящее время, началась разработка ТЭО указанного проекта.

Глава Минэнерго также сообщил, что одной немецкой компанией разработано ТЭО проектов по внедрению билинговой системы в городах Курган-тюбе, Куляб и ряде районов республиканского подчинения.

По данным Минэнерго, проект по установке новых электросчетчиков и внедрению биллинговой системы в городе Худжанд, который завершился в прошлом году, оказался результативным. Худжанд, пока единственный город в стране, где сбор средств за электроэнергию достигает 100%.

Ранее «Барки точик» сообщал, что реализация проекта в Худжанде позволило сократить до минимума количество контролеров. Из 76 контролеров в Худжанде остался только один, который занимается сбором долгов с потребителей электроэнергии, сообщает Авеста.