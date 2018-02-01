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  1 февраля 2018
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В местах массового скопления людей в Астане акимат планирует установить системы распознавания лиц

CA-NEWS (KZ) - В местах массового скопления людей в Астане акимат планирует установить системы распознавания лиц.

Как сообщает пресс-служба акимата, в здании муниципалитета установлено пилотное оборудование распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта. Целью проекта является повышение уровня безопасности в столице.

По словам заместителя акима города Малики Бектуровой, проект в первую очередь ориентирован на нужды горожан. С помощью данной системы будет осуществляться поиск преступников, лиц, пропавших без вести, расследование правонарушений и другое.

Система распознавания лиц работает в режиме онлайн, процесс определения личности занимает несколько секунд. Когда к двери акимата подходит человек, чье лицо попадает в поле зрения камер и занесено в систему контроля доступа, воспроизводится звуковое приветствие и открывается замок двери.

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