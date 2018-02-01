Минэнерго России ждет от Монголии в 2018 году решения по поставкам электроэнергии из Сибири

CA-NEWS (MNG) - Монголия изучает возможность поставок электроэнергии с сибирских электростанций, Министерство энергетики России ждет решения монгольской стороны по этому вопросу в 2018 году, сообщил ТАСС в среду замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов.

"Наши предложения в части строительства линий монгольской стороне представлены, они должны дать обратную связь <...> Я думаю, в этом году будет какая-то информация от монгольских коллег, где мы будем понимать, куда мы движемся в этом направлении", - сказал замминистра.

Он также высказал мнение, что строительство ГЭС в Монголии на реке Селенга может отрицательно сказаться на озере Байкал, для которого Селенга является главной артерией.

Ранее компания "Россети" предложила поставлять в Монголию, испытывающую энергодефицит, электроэнергию по линиям электропередачи с генерирующих мощностей в Сибири.