Экс-главе Казахстана КНБ Дутбаеву вынесли второй приговор

CA-NEWS (KZ) - В военном суде Акмолинского гарнизона 26 января 2018 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Дутбаева Н.Н. и других лиц, сообщает пресс-служба Военного суда РК.

Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к государственным секретам.

Согласно приговору суда Дутбаев Н.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 380 ч.2 (злоупотребление властью) и 176 ч.3 п.«б», «г» УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в редакции 1997 года, а также ст.218 ч.3 п.1,3 УК РК (легализация денег или имущества, полученных преступным путем). На основании ст.55 УК РК путем частичного сложения наказаний определено 10 лет лишения свободы. На основании амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан, сокращена не отбытая часть срока наказания наполовину и определено к отбытию 5 лет лишения свободы.

На основании ст.56 ч.6 УК РК путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным приговором военного суда Акмолинского гарнизона от 24 августа 2017 года, окончательно определено к отбытию 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Калкабаев О.Ш. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.3 п.«б», «г» УК РК (в редакции 1997 года), 218 ч.3 п.1,3 УК РК и на основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Дутбаев Р.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.3 п.«б» УК РК (в редакции 1997 года), 218 ч.3 п.3 УК РК и на основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.