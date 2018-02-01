Уроженцы Казахстана попали в санкционный список по итогам «кремлевского доклада»

CA-NEWS (KZ) - 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к руководству России, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. В списке 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов, в том числе два уроженца Казахстана

Главы нескольких российских компаний, имеющих представительства в Казахстане, включены в новый санкционный список в США, передает BNews.kz.

Среди российских компаний, упомянутых в санкционном списке, помимо Сбербанка, есть ВТБ, Аэрофлот, Роснефть и Газпром. Все эти компании имеют дочерние организации в Казахстане и так или иначе работают в республике.

Михаил Гуцериев и Герман Греф являются уроженцами Казахстана. Первый родился в Акмолинске, учился в Жамбылской области, второй родился в Павлодарской области.

Герман Греф является владельцем Сбербанк России, Гуцириев является акционером промышленно – финансовой группы САФМАР, в состав которой входит компании "Русснефть", "Мостпромстрой", также уроженец Акмолинска является владельцем "М Видео" и торговой сети "Эльдорадо", одним из главных активов Гуцириева является британская компания "GCM Global Energy Inc", которая занимается добычей нефти в Казахстане и Азербайджане. Кроме того, Гуцериев построил в Астане четырехзвездочный отель Marriot и назвал его в честь своего отца Саада.

По мнению директора института мировой экономики и международных отношений, профессора Акимжана Арупова, ситуация с внесением в "кремлевский список" глав российских компаний, имеющих бизнес в Казахстане, не катастрофична, но может иметь некоторые последствия.

"Это значит, что в отношении этих компаний могут применяться ограничения, но не прямо, а опосредованно. Например, идет какой-то перевод денег из Сбербанка Казахстана в западные страны, и этот перевод не может быть осуществлен. Казахстан испытает побочный эффект, так как мы в одном экономическом союзе. Конечно, ничего катастрофического не будет, но для экономики эта ситуация не хорошая", - отметил эксперт.

Он предполагает, что новые санкции могут "съесть" 1-2% ВВП России и, возможно, помешают росту ВВП Казахстана.

"В новых санкциях самое неприятное для России и для всех — введены санкции на третьих лиц. Перечислены 12 крупнейших оборонных предприятий России, и говорят, что любой, кто с этими заводами сотрудничает – покупает или продает, тоже "автоматом" попадает под наши санкции", - отметил Чукин и приводит пример:"Мы можем контракт с оборонным заводом России заключить и попадем под санкции. Если мы поставляем алюминий по длинной цепочке какому-нибудь оборонному заводу России, то попадем под санкции".