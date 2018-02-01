В Туркменистане в мороз -20 отключают свет и газ, население разводит костры

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане с наступлением холодов во всех регионах страны, в том числе Дашогузе, население столкнулось с различными проблемами. Как сообщает туркменская служба радио «Азатлык», в регионе по ночам температура воздуха опускается до 20 градусов мороза.

«Погода очень холодная, без осадков. В некоторых хозяйствах умирает от холода домашний скот. Из-за мороза вода замерзает, стало трудно поить животных. Чабаны разбивая лед в дренажные каналах, делают углубления и поят животных. После этого животные заболевают и приходится делать уколы», - сообщил житель района Болдумсаз.

Жители Дашогузской области сообщают о падеже скота в районе имени Сапармырата Туркменбашы.

«Чабаны просто не знают что делать. В зимних загонах вода замерзает. Ягнята не выживают», - сообщил чабан, беседовавший на условиях анонимности.

Морозы стали причиной убытков и для местных торговцев зеленью и овощами. Как сообщают сами предприниматели, зелень на прилавках замерзает и становится непригодной к употреблению.

«Продукты, даже завернутые в материю леденеют. Убытки большие», - рассказал продавец, представившийся Рустамом.

Вместе с тем морозы стали причиной различных проблем в сфере коммунального хозяйства.

«С приходом холодов, резко ухудшилось и без того слабое электроснабжение и газовое обеспечение. За последние три дня электричество отключали минимум 20 раз. Люди теперь пытаются согреться разводя в домах огонь», - рассказал житель района Болдумсаз.

По словам источников, власти района Сапармырат Туркменбашы распорядились, чтобы учащиеся 1-5 классов средних школ не ходили в школу пока не потеплеет.

Холодная погода наблюдается и в других регионах страны, но СМИ страны не сообщают о трудностях, с которыми сталкивается население страны в связи с холодной погодой.