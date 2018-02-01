Турист обморозил ноги в горах Алматы

CA-NEWS (KZ) - Турист обморозил ноги в горах Алматы.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, 28 января около полуночи на оперативный телефон Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС поступил звонок. Молодой человек сообщил об отсутствии связи с приятелем, который днем ушел в горы и до сих пор не вернулся. Точный маршрут путешественника был неизвестен - то ли через Бутаковское ущелье к водопаду, то ли через Медео на пик Фурманова.

Две оперативные группы РОСО с кинологическим расчетом выехали на предполагаемые маршруты следования туриста. Уже в пути от заявителя поступил звонок, который сообщил, что потерявшийся находится в доме лесника в Бутаковском ущелье и нуждается в помощи.

Оперативная группа спасателей доехала до пострадавшего. Оказалось, из-за долгих прогулок в горах на морозе мужчина получил обморожение обеих стоп легкой степени, у него были ссадины и мозоли на ногах. Спасатели РОСО оказали первую медицинскую помощь, обработали раны и дали дальнейшие рекомендации. Мужчину передали заявителю, который следовал на личном автотранспорте.