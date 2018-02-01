Мирзиёев укрепляет свою власть, освобождаясь от ключевых соратников Каримова, - эксперты об отставке главы СНБ Узбекистана Иноятова

CA-NEWS (UZ) - Произошла ключевая перестановка в силовых структурах Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев во время совещания с руководством силовых органов отправил в отставку главу Службы национальной безопасности республики Рустама Иноятова, назначив на его должность бывшего генпрокурора Ихтиера Абдуллаева. Кроме того, господин Мирзиёев призвал к системной реформе спецслужбы. Опрошенные газетой «Комменсантъ» российские и узбекские эксперты назвали такой шаг закономерным. По их мнению, цель президента — активизация реформ, предполагающих сближение с соседями, Таджикистаном и Кыргызстаном, и проведение визовой либерализации.

31 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел двухчасовое заседание с представителями Службы национальной безопасности (СНБ) и Генпрокуратуры республики. После этого целый ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке Рустама Иноятова. Чуть позже государственная газета Узбекистана Xalq So'zi («Народное слово») и пресс-служба президента подтвердили эту информацию.

Рустам Иноятов возглавлял СНБ в течение 23 лет, а до этого служил в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР.

Новым главой Службы национальной безопасности назначен бывший генпрокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, а генпрокурором — бывший советник президента Отабек Муродов. Сам Рустам Иноятов, впрочем, тоже не остался без должности — он стал советником президента.

Напомним, Шавкат Мирзиёев, пришедший к власти в 2016 году, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, начал целый ряд реформ, затрагивающих как внутриполитические, так и внешнеполитические вопросы. Среди последних можно привести восстановление авиасообщения с соседним Таджикистаном и готовящуюся отмену визового режима, делимитацию границы и либерализацию пограничного контроля с Кыргызстаном.

Кроме того, господин Мирзиёев открыто говорит о проблемах. «У нас еще много долгов перед народом,— прокомментировал он возгорание автобуса с мигрантами, в результате которого погибли 52 человека.— Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий».

В свою очередь, Рустам Иноятов, по словам опрошенных экспертов, был сторонником сохранения порядков, сформировавшихся за 26 лет правления Ислама Каримова.

«Иноятов слыл одним из авторов нигде не прописанной, но существовавшей концепции узбекского изоляционизма,— сказал политолог Аркадий Дубнов.

«Президенту Мирзиёеву, напротив, очень важен имидж реформатора. Он последовательно укрепляет свою власть, освобождаясь от ключевых соратников своего предшественника. При этом отставка Иноятова произошла без уничижения памяти его бывшего патрона Ислама Каримова — на следующий день после его 80-летия». Отметим, что 30 января Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде (первый президент Узбекистана родился 30 января 1938 года)».

По мнению Дубнова, новый президент Узбекистана продолжит реформы, идя «на послабления и компромиссы с соседями в случае совпадения интересов», и будет стремиться выглядеть «интегратором региона, что должно понравиться Западу».

Свой взгляд на расклад сил в узбекском руководстве изложил живущий в США узбекский политолог, эксперт исследовательского центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров. «При Каримове, когда Мирзиёев был премьером республики, реальным вторым лицом в республике был не он, а Рустам Иноятов,— сказал господин Саттаров.— Влияние Иноятова сохранялось и после того, как Мирзиёев стал президентом. Шавкат Мирзиёев хочет остаться в истории ярким реформатором, а присутствие такого силовика мешает ему в этом. Ведь СНБ контролировал в том числе экономику, не давая работать реальной рыночной системе».

К реформированию спецслужбы республики Шавкат Мирзиёев приступил сразу же после отставки Рустама Иноятова. На состоявшемся сегодня расширенном заседании коллегии СНБ он раскритиковал работу этой организации.

Как пишет UzNews, президент Узбекистана «подчеркнул важность упразднения подразделений, занимающихся несвойственными спецслужбе задачами», и заявил о необходимости в этом году принять закон, который «четко разграничит» полномочия СНБ и других силовых органов.

«Подобный закон очень ждут в обществе,— сказал директор Гуманитарного правового центра в Бухаре Шухрат Ганиев.— Он должен не дать спецслужбе превратиться в монстра, который контролирует всех и вся. Пока же президент Мирзиёев занимался ротационными изменениями, которые, впрочем, тоже очень важны. Например, примечательно, что новый глава СНБ — юрист, который вовсе не имел отношения к спецслужбам. Жители республики, судя по соцсетям, восприняли это с воодушевлением и рассматривают как поворот к лучшему».