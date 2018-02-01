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  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Карагандинские школьники заболели гепатитом А из-за домашнего компота

CA-NEWS (KZ) - Домашний компот стал источником заражения гепатитом А учеников школы №58 в Караганде, сообщают казахстанские сми.

По словам главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина, один из учеников 7 класса принес напиток на предновогоднюю дискотеку и угостил им друзей.

"В ходе этого мероприятия выясняется употребление прохладительного напитка домашнего изготовления. Послужил пищевой продукт домашнего изготовления — вот это причина. Дальше пошел работать фактор контакта уже по заражению. Теперь, чтобы полностью локализовать ситуацию, управлением здравоохранения закуплено необходимое количество вакцины", — рассказал Бекшин.

В Карагандинскую область привезли две тысячи доз вакцин, всего для региона закупят 60 тысяч вакцин российского производства. Вакцины получат ученики трех школ Караганды, Темиртау и Шахтинска. По словам медиков, прививки получат только дети, контактировавшие с заболевшими.

Гепатит А диагностирован у 51 человека, 34 из которых — дети. В области врачи проверили питьевую воду, но гепатита не обнаружили. Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют пить только кипяченную воду, тщательно мыть руки и овощи.

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