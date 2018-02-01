Китайская компания намерена добывать на месторождении «Пакрут»-е в Таджикистане до 1,5 тонн золота в год

CA-NEWS (TJ) - До конца 2018 года китайская компания «KrysoResourcesLimited» намерена добыть до 207 кг золота на месторождении «Пакрут». В перспективе добыча золота должна дойти до 1-1,5 тонн в год.

Об этом сегодня на заседании парламента сказал директор китайской компании Ли Ю, отметив, что в июле текущего года они приступают к добыче золота.

Сегодня нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала подписанное в апреле прошлого года инвестиционное соглашение между правительством Таджикистана, «KrysoResourcesLimited» и ООО «Пакрут» о разработке месторождения «Пакрут» в Рамитском джамоате города Вахдат.

По словам главы Госкомимущества Таджикистана Фарруха Хамрализода, все акции ОАО «Пакрут» принадлежат китайской стороне, сообщает АП.

В парламенте подчеркнули, что разработка месторождения «Пакрут» была начата китайской стороной еще в 2012 году, для его реализации к сегодняшнему дню потрачено свыше 180 миллионов долларов США, еще планируется привлечение свыше 76 миллионов долларов США.

В 2030 году добыча золота по данному проекту может по обоюдному согласию перейти под юрисдикцию Таджикистана.

Кроме этого, за счет этой компании на месте реализации проекта построены дороги, мосты, возведены ЛЭП, обогатительная фабрика, другая инфраструктура.

На сегодняшний день в реализации проекта задействованы 480 граждан Таджикистана и 120 граждан Китая. Согласно достигнутым договоренностям в будущем в проекте будут обеспечены работой свыше 2 тыс. человек, из которых 20 процентов составят граждане Китая, 80 процентов граждане Таджикистана.

Все оборудование и техника, которые завозятся из Китая в Таджикистан для реализации проекта, освобождены от НДС и таможенных платежей.

Согласно договоренностям, китайская компания обязуется реализовать добытое золото Минфину и Нацбанку Таджикистана по мировым ценам только в таджикской национальной валюте сомони.

Китайская компания платит все налоги в бюджет Таджикистана от добытого золота, общий размер которых составит 40 процентов от прибыли.

По данным таджикской стороны, запасы золота в «Пакруте» составляют 160 тонн, китайская сторона прогнозирует там запасы около 40 тонн.