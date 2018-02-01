Казахстан планирует модернизировать и продавать на экспорт советскую военную технику

CA-NEWS (KZ) - Казахстан планирует модернизировать и продать на экспорт советскую военную технику. Об этом 1 февраля во время презентации законопроекта «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» в мажилисе сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

По его словам, на складах военных частей Казахстана еще с советских времен много старой военной техники. Предлагается эту технику отремонтировать, модернизировать и реализовать на экспорт. Все, что нельзя реализовать, планируется утилизировать.

Министр отметил, что данные меры не позволят создавать теневой оборот оружия внутри страны.

Также предлагается передать ведомству право распоряжения неиспользуемым военным имуществом.