РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстан планирует модернизировать и продавать на экспорт советскую военную технику

CA-NEWS (KZ) - Казахстан планирует модернизировать и продать на экспорт советскую военную технику. Об этом 1 февраля во время презентации законопроекта «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» в мажилисе сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

По его словам, на складах военных частей Казахстана еще с советских времен много старой военной техники. Предлагается эту технику отремонтировать, модернизировать и реализовать на экспорт. Все, что нельзя реализовать, планируется утилизировать.

Министр отметил, что данные меры не позволят создавать теневой оборот оружия внутри страны.

Также предлагается передать ведомству право распоряжения неиспользуемым военным имуществом.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×