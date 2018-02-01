Туркменистан и Азербайджан выступили за создание системы поставок энергоносителей на мировые рынки

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте провел встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Магеррам оглы Мамедъяровым, прибывшего в Туркменбаши во главе представительной делегации своей страны, а также с вице-президентом по инвестициям и маркетингу азербайджанской Государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльшада Насирова. Об этом в среду, 31 января сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что наши страны издавна объединяют дружественные добрососедские связи, что обусловлено сложившейся веками историко-культурной и духовной общностью двух народов. Он отметил, что туркмено-азербайджанские отношения обретают новое качество и наполнение.

В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества в контексте реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также имеющегося солидного потенциала для наращивания взаимовыгодного партнёрства по всему его спектру, в том числе в торгово-экономической сфере. Здесь значимая роль отводится деятельности Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии, а также активным контактам по линии деловых структур.

В ряду ключевых направлений взаимодействия был назван энергетический сектор, где Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной многовариантной системы поставок энергоносителей на мировые рынки.

Наряду с этим, отмечалось значение дальнейшего укрепления традиционного гуманитарного диалога, стимулирования плодотворных связей в сферах образования, науки и культуры, а также спорта и туризма, продолжения практики проведения совместных мероприятий, способствующих упрочению уз туркмено-азербайджанской дружбы.

Поступательная динамика неизменно присуща межгосударственным политико-дипломатическим отношениям. Регулярный характер носят двусторонние межмидовские консультации.

В завершение встречи руководитель МИД Азербайджана высказал глубокую признательность за состоявшийся предметный, обстоятельный разговор и постоянное внимание, проявляемое туркменским лидером к вопросам двустороннего сотрудничества, новую веху в котором открыл официальный визит главы Туркменистана в Баку, состоявшийся в августе прошлого года.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Хасан Султан оглы Зейналов.