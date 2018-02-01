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  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В 2017 году Таджикистан экспортировал электроэнергию в Афганистан на $50 млн
Предыстория: Минэнерго Таджикистана опровергло слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по низким ценам

CA-NEWS (TJ) - В 2017 году Таджикистан экспортировал в Афганистан свыше 1,3 миллиарда киловатт часов электроэнергии на сумму 456 миллионов сомони (более 50 миллионов долларов), сообщают таджикские сми со ссылкой на Минэнерго республики.

В настоящее время в соседнюю страну электроэнергия поставляется в незначительных объемах в целях сохранности линии электропередачи.

«С 1 октября в приграничную афганскую провинцию Кундуз экспортируется всего до 50 мегаватт электроэнергии. Это делается для сохранности линии, так как, существует вероятность хищения провода, если они не будут под напряжением. Афганская сторона попросила увеличить объемы поставок, однако мы им объяснили, что не можем этого сделать», - сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

Он подчеркнул, что каждый киловатт электроэнергии Афганистану продается по 4 цента.

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