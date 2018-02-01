Бурятия планирует открыть пункт «Монды» на границе с Монголией для транзитных туристов

CA-NEWS (MNG) - Власти Бурятии просят федеральный центр включить пункт пропуска "Монды" на бурятском участке российско-монгольской границе в федеральную программу "Государственная граница" и открыть его для транзитных иностранных туристов. Об этом в среду, 31 января передает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства Бурятии.

В настоящее время "Монды" работает только для граждан России и Монголии, такой подход, уверены власти Бурятии, фактически тормозит развитие транзитного туризма, в частности для иностранных путешественников, интересующихся маршрутом Байкал - Хубсугул (озеро в Монголии, известное как "младший брат Байкала").

"Делегация правительства Бурятии предложила федеральному центру включить двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП) "Монды" в федеральную целевую программу "Государственная граница РФ". Там необходимо строительство легковозводимых зданий и многосторонних полос движения, это позволит пересекать границу гражданам третьих стран и значительно увеличить туристический поток", - сообщили в региональном кабмине.

ДАПП Монды расположен в Тункинской долине, на западе Бурятии, в 2017 году через него в обоих направлениях проследовали порядка 42,4 тысячи человек. "Здание, ... оборудование и инфраструктура пункта пропуска нуждается в приведении к соответствию современным требованиям. Один из проблемных вопросов - недостаточное количество площадей и рабочих мест для осуществления таможенных операций", - рассказали в республиканской таможне.

Реконструкция пункта пропуска "Монды", считают местные власти, сможет разгрузить многосторонний пункт пропуска "Кяхта", на юге республики. Основной поток туристов в Бурятию из Монголии и обратно проходит именно через него: среднесуточный пассажиропоток там в летний сезон достигает 2 тысяч человек, а среднесуточный поток автомобилей - около 700 машин.