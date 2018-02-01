В Душанбе задержан подозреваемый в краже более $470 тыс. из строительной компании

CA-NEWS (TJ) - По подозрению в краже $470 тыс., 10 тыс. сомони из рабочего кабинета одной из строительных фирм задержан в Душанбе ранее трижды судимый Сафаров Рустам, сообщает пресс-центр УМВД по городу Душанбе, сообщает портал ENT.

Сафаров прятал краденные вещи и деньги Ховалингском районе, где вскоре был задержан сотрудниками милиции с $330 тыс. наличными.

Рустам Сафаров подозревается еще в 12 кражах. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.