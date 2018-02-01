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  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лучшему району Туркменистана вручили денежную премию в размере $1 млн

CA-NEWS (TM) - В административном центре Векильбазарского этрапа, вокруг которого были установлены белые юрты и готовились праздничные угощения, состоялась церемония вручения этому этрапу, ставшему победителем конкурса на лучший этрап страны, награды в $1 млн, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В торжестве приняли участие руководители велаятского и этрапского хякимликов, представители общественных организаций, почетные старейшины, арендаторы, молодежь, многочисленные жители этрапа.

Как известно, результаты смотра на лучший этрап страны были озвучены в ходе состоявшегося 26 января расширенного заседания правительства. Ознакомившись с результатами конкурса, президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Распоряжение об объявлении Векильбазарского этрапа Марыйского велаята победителем и награждении призом в $1 млн.

Выступившие на церемонии награждения поздравили жителей этрапа с заслуженным высоким званием победителя конкурса, отметив, что их трудовые заслуги станут достойным примером для всего туркменского народа. В праздничном концерте были исполнены национальные танцы, прозвучали мелодии и песни.

В начале 2017 года был объявлен традиционный конкурс на определение лучшего этрапа или города на правах этрапа в велаяте по итоговым годовым социально-экономическим и культурным показателям.

По сообщению, в конкурсе учитывались данные медицинских и правоохранительных органов, в частности, о состоянии преступности и показателях её сокращения в этрапах, организации здорового общества.

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