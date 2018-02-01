В 2017 году в Монголии были обнаружены более 1200 археологических находок

CA-NEWS (MNG) - Сегодня, 1 февраля в Центральной библиотеке Монгольского государственного университета прошла научная конференция «Археология Монголии – 2017», сообщает Монцамэ.

Главными организаторами являются Институт истории и археологии Академии наук, Факультет антпропологии и археологии Монгольского государсвтенного университета.

На этой конференции представляются результаты археологических исследовательских работ, выполненных в течении 2017 года. В этот раз обсуждаются более 60 докладов около 200 ученых и исследователей Монгольского государственного университета науки и технологий, Улаанбаатарского университета, Национального исторического музея, Международного института изучения кочевых цивилизаций, Национального центра культурного наследия, Университета аймака Ховд, краеведческих музеев аймаков Хэнтий и Дорноговь и других исследовательских организаций.

В прошлом году в Монголии были проведены более 40 полевых исследований, в рамках которых были обнаружены более 1200 памятников и находок, отмечалось в ходе конференции.