В Петропаловске «Тойота» протаранила 5 машин (видео)

CA-NEWS (KZ) - У развлекательного клуба в Петропавловске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 5 автомобилей.

По данным Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, виновником ДТП стал 30-летний водитель машины «Тойота Камри», которая повредила «Ауди 80», «Мерседес», «Фольксваген Тигуан», «Тойота Прадо», «Хюндай Элантра».

По факту ДТП возбуждено дело. Автомобиль водворен на штрафстоянку.