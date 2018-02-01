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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петропаловске «Тойота» протаранила 5 машин (видео)

CA-NEWS (KZ) - У развлекательного клуба в Петропавловске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 5 автомобилей.

По данным Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, виновником ДТП стал 30-летний водитель машины «Тойота Камри», которая повредила «Ауди 80», «Мерседес», «Фольксваген Тигуан», «Тойота Прадо», «Хюндай Элантра».

По факту ДТП возбуждено дело. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

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