В Петропаловске «Тойота» протаранила 5 машин (видео)
- Казахстан, происшествия
- 13:35, 01 февраля 2018
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CA-NEWS (KZ) - У развлекательного клуба в Петропавловске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 5 автомобилей.
По данным Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, виновником ДТП стал 30-летний водитель машины «Тойота Камри», которая повредила «Ауди 80», «Мерседес», «Фольксваген Тигуан», «Тойота Прадо», «Хюндай Элантра».
По факту ДТП возбуждено дело. Автомобиль водворен на штрафстоянку.
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