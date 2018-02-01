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  2 февраля 2018
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Экс-глава СНБ Узбекистана Рустам Иноятов стал советником президента
Предыстория: В Узбекистане снят с должности глава СНБ Рустам ИноятовПродолжение: Мирзиёев укрепляет свою власть, освобождаясь от ключевых соратников Каримова, - эксперты об отставке главы СНБ Узбекистана Иноятова

CA-NEWS (UZ) - Бывший влиятельный глава Узбекистана генерал-полковник Рустам Иноятов назначен государственным советником президента Узбекистана по политико-правовым вопросам, сообщила в среду пресс-служба президента Узбекистана.

Указом президента Узбекистана от 31 января 2018 года Рустам Иноятов назначен на должность государственного советника президента Узбекистана по политико-правовым вопросам, — говорится в сообщении пресс-службы.

Об отставке Рустама Иноятова, руководившего узбекскими спецслужбами с 1995 года, президент Шавкат Мирзияев объявил 31 января на селекторном совещании с участием сотрудников СНБ и генеральной прокуратуры. Сообщалось, что 73-летнего Иноятова на посту председателя Службы национальной безопасности (СНБ) сменил 52-летний Ихтиёр Абдуллаев, до этого занимавший должность генерального прокурора.

Рустам Иноятов, который был в числе самых влиятельных фигур в Узбекистане, считался возможным «преемником» первого президента Узбекистана Ислама Каримова. После того как официальный Ташкент объявил в конце августа 2016 года о болезни Каримова, Иноятова назвали в числе трех фаворитов, которые могут прийти на смену первому президенту.

Служба национальной безопасности, которую возглавлял Иноятов, является преемницей советского КГБ и считается одной из наиболее закрытых и могущественных структур в Узбекистане.

Иноятов избегал публичности и предпочитал оставаться в тени, играя роль своего рода «серого кардинала». Многие в Узбекистане считают, что именно Рустам Иноятов стоял за опалой старшей дочери президента Ислама Каримова Гульнары, передает centralasian.org.

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Комментарии (1)
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cristofer82
15:52, 01 февраля 2018
будущий педатель?, т.е., ахмедбаев же после увольнения тоже был советником
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