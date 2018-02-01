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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане арестованные по делу «Ахмадбая» 105 автомобилей возвращены владельцам

CA-NEWS (UZ) - Более ста автомобилей, полученные у людей основателем финансовой пирамиды из Чиназского района Ташкентской области Ахмадом Турсунбаевым с обещанием вернуть их с прибылью до 180 процентов, возвращены владельцам. Об этом 31 января сообщил телеканал «Узбекистан 24».

105 автомобилей, отданные основателю финпирамиды Ахмаду Турсунбаеву, известному в народе как «Ахмадбай» под двойные проценты, 30 января были возвращены владельцам, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Cобеседница по имени Зарифа, рассказала, что отдала основателю финпирамиды Ахмаду Турсунбаеву более 6 тысяч долларов США. По ее словам, все ее попытки вернуть деньги не дали положительного результата.

"Людям удается вернуть обратно свои автомобили. Потому что, это легко доказать. Можно узнать о владельце по номеру машины. Однако те, кто отдавал «Ахмадбаю» деньги, не могут вернуть свои сбережения обратно. Потому что это не было зафиксировано в документах. А даже если и было, то все эти бумаги были уничтожены", – сказала собеседница.

Ахмад Турсунбаев был задержан правоохранительными органами в июне 2016 года. С тех пор он содержится в ИВС Службы национальной безопасности Узбекистана в Ташкенте. Число вкладчиков «Ахмадбая» составляет несколько десятков тысяч человек.

По данным правоохранительных органов, Ахмад Турсунбаев принимал у людей машины и другие материальные ценности, в частности, драгоценные украшения, незаконно.

При получении денег он не давал людям никаких гарантийных писем.

Летом прошлого года в Ташкентском областном суде начался громкий судебный процесс по делу Ахмада Турсунбаев. Были заслушаны свидетельские показания пострадавших вкладчиков.

Против него выдвинуты обвинения в вымогательстве, мошенничестве и причинении имущественного ущерба путем обмана, а также в незаконном приобретение или сбыт валютных ценностей и сокрытии иностранной валюты.

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