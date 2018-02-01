Третья по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto обвиняется в невыплате $700 млн налогов за золото-медное месторождение в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Австралийско-британская горно-металлургическая корпорация Rio Tinto обвиняется в неуплате $700 млн связанных с золото-медным рудником Оюу Толгой в Монголии. Об этом во вторник сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Центра по расследованиям в многонациональных корпорациях (Centre for Research on Multinational Corporations).

SOMO - некоммерческая группа, финансируемая голландским правительством и ЕС, которая занимается расследованием транснациональных корпораций.

По данным доклада, Rio Tinto и ее канадская дочерняя компания Turquoise Hill Resources Ltd. использовали компании в Нидерландах и Люксембурге для финансирования месторождения в Монголии.

Используя дочернюю компанию в налоговой юрисдикции Люксембурга, где налоговые ставки значительно ниже, а не канадскую дочернюю компанию, которая фактически контролирует рудник, Rio Tinto сэкономила на налоговых выплатах приблизительно $470 млн. Компания недоплатила $470 млн налогов в Канаде, а также $230 млн налогов в Монголии, отмечает Bloomberg.

«Отчет содержит ряд необоснованных и ошибочных утверждений относительно налогов», - говорится в заявлении, сделанном в лондонским офисом Rio Tinto. Рудник Оюу Толгой является одним из крупнейших налогоплательщиков Монголии и платит свою долю налога. С 2010 по 2017 года компания заплатила более $1,8 млрд налогов, говорится в сообщении.

Rio Tinto является оператором шахты, а компания Turquoise Hill владеет 66% долей в проекте Оюу Толгой. Правительству Монголии принадлежит 34% проекта через госкомпании Эрдэнэс Оюу Толгой.

Месторождение Оюу-Толгой расположено в пустыне Гоби в 80 км к северу от границы Монголии с Китаем. Выявленная ресурсная база месторождения (измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы), по независимой оценке, составляют около 37 млн тонн меди и 1,3 тыс. тонн золота, что соответствует почти 60 годам работы проекта.

Справка: Turquoise Hill - канадская компания «Тёркиз Хил Ресорс», дочка Rio Tinto, владеет 66% акций разрабатываемого монгольского месторождения Оюу толгой.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горнометаллургическая компания. Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc.

Данная компания ведет геологические работы в Монголии на медном месторождении Оюу Толгой, а также в Узбекистане и Казахстане.

Оюу Толгой занимает третье место в мире среди крупнейших месторождений меди и шестое место в мире по запасам золота. Разработка ведется как открытым (карьеры), так и в подземным (шахты) способами. Месторождение, открытое в 2001 году, находится в пустыне Гоби примерно в 550 километрах от столицы Монголии Улан-Батора. Компании Turquoise Hill Resources (ранее Ivanhoe Mines) и Rio Tinto подписали в 2009 году соглашения с правительством Монголии о долгосрочном сотрудничестве и инвестициях.