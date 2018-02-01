РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ФСБ России ликвидировала планировавшего теракт на 18 марта члена ИГ

CA-NEWS (CA) - ФСБ России сообщает о нейтрализации члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который, по предварительным оперативным данным, готовил теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента РФ.

"Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей ФСБ

Там отметили, что, террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

Спецслужба сообщает, что в ходе неотложных следственных действий "по месту происшествия у преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы".

Управлением ФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности террористической организации ИГ и приготовления к террористическому акту.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×