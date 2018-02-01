Роскошный торт весом 150 килограммов засняли на свадьбе в Шымкенте

CA-NEWS (KZ) - На свадьбе в Шымкенте подали роскошный торт, весом 150 кг, сообщает otyrar.kz

На видео, опубликованном в Youtube, запечатлен огромный бело-розовый торт, который несут на специальной подставке сразу шесть официантов. Его вес составляет 150 килограммов, а высота вместе с подставкой - около 2,5 метра. Кулинарный шедевр состоит из десяти ярусов.

Напомним, в середине января на свадьбе внука шымкентского олигарха Серикжана Сейтжанова - Амиржана — и дочери влиятельного казахстанского бизнесмена, племянника президента Казахстана Кайрата Сатыбалды – Аружан был подан торт за $179 тысяч от российского кондитера Рената Агзамова,

Высота торта была 4,2 метра, диаметр 3 метра, вес около 1500 кг.





