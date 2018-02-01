В Южно-Казахстанской области 12 человек задержаны по подозрению в экстремизме
CA-NEWS (KZ) - Департамент комитета национальной безопасности (КНБ) Южно-Казахстанской области (ЮКО) сообщил в среду о задержании 12 граждан, подозреваемых в экстремизме.
По сообщению департамента, задержание подозреваемых — жителей городов Туркестан, Арыс, Кентау и Шардара, а также Сузакского и Тулькибасского районов — проводилось в рамках совместного рейда КНБ и МВД.
Задержанные лица подозреваются в распространении в «Сети и социальных сетях материалов экстремистского толка». Имена подозреваемых департамент в своем сообщении не уточняет.
Департамент и полиция сообщают о начале расследования по статье 174 уголовного кодекса - «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».
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