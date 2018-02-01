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  2 февраля 2018
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Инженер по креплению скважин и секретарь – профессии с самой высокой и низкой зарплатой в Казахстане (данные по профессиям)

CA-NEWS (KZ) - Министерство национальной экономики опубликовало данные о размере среднемесячной заработной платы в Казахстане в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Минэконом провел единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием были охвачены работники, проработавшие полностью сентябрь.

По результатам обследования дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохранилась. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2 раза превышала зарплату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз – специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза – неквалифицированных рабочих.

Среднемесячная номинальная заработная плата по основным группам занятий

зп

Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей всех уровней в организациях воздушного транспорта – 943,5 тыс. тенге ($2,9 тыс.), это в 2,3 раза выше средней заработной платы руководителей всех уровней сферы строительства и в 7,1 раз – сферы государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения. Отмечается, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа– 596,9 тыс. тенге ($1,85 тыс.) и 513,4 тыс. тенге ($1,6 тыс.) соответственно.

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы одного работника

Профессия

Заработная плата, тенге

Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы

руководитель организации

133 – 1 805 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование.

бухгалтер

69 – 469 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

компьютерный программист

97 – 577 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

агент по снабжению

50 – 392 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

юрисконсульт (среднего уровня квалификации)

50 – 612 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Образование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

секретарь, офис-менеджер

25 – 398 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

грузчики, подсобные рабочие

38 – 175 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

водитель автомобиля

51 – 444 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Информация и связь; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохранился значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженеры по техническому надзору (754 тыс.тенге или $2,3 тыс.), инженеры по бурению (буровым работам) (854 тыс.тенге или $2,6 тыс.), и инженеры по креплению скважин (1 млн 844 тыс.тенге или $5,7 тыс.).

В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (381 тыс. тенге или $1,2 тыс.), а из квалифицированных специалистов инженера (357 тыс. тенге или $1,1 тыс.).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (208 тыс. тенге или $644) и трактористы (191 тыс. тенге или $591), а низкую – рыбаки морской зоны, стригали и фермеры – в пределах 31 - 35 тыс. тенге.

10 самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий и должностей по видам экономической деятельности

Высокооплачиваемые профессии и должности

тенге

Низкооплачиваемые профессии и должности

тенге

Инженер по креплению скважин (Добыча сырой нефти и природного газа)

1 844 500

Охранник (Рыболовство и аквакультура)

35 525

Руководитель организации (Воздушный транспорт)

1 804 700

Машинист машин и механизмов внутренних водоемов (Рыболовство и аквакультура)

35 500

Главный металлург (Металлургическая промышленность)

1 622 578

Механик (Рыболовство и аквакультура)

35 000

Руководитель организации (Металлургическая промышленность)

1 485 971

Фермер (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях)

34 675

Руководитель организации (Добыча сырой нефти и природного газа)

1 430 593

Курьер (Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение)

34 351

Руководитель организации (Финансовая и страховая деятельность)

1 404 804

Охранник (Связь)

33 628

Руководитель организации (Услуги по проживанию и питанию)

1 072 703

Стригаль (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях)

31 857

Пилот (Воздушный транспорт)

991 294

Рыбак морской зоны (Рыболовство и аквакультура)

31 429

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-ционных) подразделений (служб) (Добыча сырой нефти и природного газа)

936 497

Переводчик (Производство текстильных изделий)

25 000

Руководитель организации (Связь)

869 669

Секретари, офис-менеджеры (Рыболовство и аквакультура)

2

По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин в среднем была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя всех уровней организации, сложилась в 575 тыс. тенге, переводчика – в 312 тыс. тенге, экономиста – в 238 тыс. тенге, бухгалтера – в 186 тыс. тенге. Это в 1,2 – 2,0 раза выше, чем средняя заработная плата женщин аналогичных должностей и профессии.

Среднемесячная номинальная заработная плата мужчин и женщин по отдельным профессиям и должностям (в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности)

зп1

Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.

В сентябре 2017 года в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности у руководителей организаций в городах Астана и Алматы сложилась наиболее высокая заработная плата - 926 тыс.тенге и 888 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Кызылординской областях, где руководители получали от 251 до 282 тыс. тенге. По регионам республики различие между максимальной заработной платой руководителя организации и ее минимальным значением составило 3,7 раза.

Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в Атырауской и Мангистауской областях - 389 тыс. тенге и 313 тыс. тенге, соответственно, а низкая – в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях – 105 - 113 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались, в г.Астана – 205 тыс. тенге, а в Южно-Казахстанской области – 130 тыс. тенге.

Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 137 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раз, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 114 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя – 78 тыс. тенге и 1,5 раза.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан (в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности)

Руково-

дитель органи-

зации

Эконо-

мист

Инженер

Препо-даватель высшего

учебного заведения

Воспи-

татель

Врач

Агроном

Водитель автомо-

биля

Республика Казахстан

458

055

204

912

284

055

136

662

77

713

159

307

147

318

135

797

Акмолинская

297

470

121

802

143

344

112

479

76

463

148

155

166

743

118

285

Актюбинская

390

647

141

511

187

943

120

558

73

766

135

495

119

614

107

415

Алматинская

315

186

125

510

135

284

98

618

76

989

160

769

208

864

97

774

Атырауская

741

734

388

994

488

175

109

718

83

335

166

354

-

178

555

Западно-Казахстанская

388

413

229

505

706

167

96

252

68

952

166

747

75

500

103

656

Жамбылская

253

097

105

478

140

431

100

661

73

901

152

330

67

500

69

675

Карагандинская

305

702

147

168

158

015

111

278

78

406

136

700

198

233

119

441

Костанайская

372

067

119

227

137

971

104

831

75

567

179

203

140

907

104

403

Кызылординская

281

950

139

572

223

980

98

724

85

503

171

213

83

826

86

946

Мангистауская

467

221

313

022

484

586

115

979

75

824

146

938

-

350

910

Южно-Казахстанская

250

654

123

170

155

587

99

703

73

797

130

060

24

500

90

007

Павлодарская

456

920

160

318

149

137

117

982

77

686

159

647

105

170

121

794

Северо-Казахстанская

310

842

112

741

124

188

149

559

77

400

190

333

156

111

142

701

Восточно-Казахстанская

293

105

201

793

154

418

106

594

75

813

164

527

113

256

109

958

г. Астана

926

057

269

478

323

562

257

507

94

998

205

101

-

163

407

г. Алматы

888

225

233

125

234

734

154

949

101

325

171

108

200

000

130

07


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