Инженер по креплению скважин и секретарь – профессии с самой высокой и низкой зарплатой в Казахстане (данные по профессиям)

CA-NEWS (KZ) - Министерство национальной экономики опубликовало данные о размере среднемесячной заработной платы в Казахстане в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Минэконом провел единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием были охвачены работники, проработавшие полностью сентябрь.

По результатам обследования дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохранилась. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2 раза превышала зарплату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз – специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза – неквалифицированных рабочих.

Среднемесячная номинальная заработная плата по основным группам занятий

Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей всех уровней в организациях воздушного транспорта – 943,5 тыс. тенге ($2,9 тыс.), это в 2,3 раза выше средней заработной платы руководителей всех уровней сферы строительства и в 7,1 раз – сферы государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения. Отмечается, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа– 596,9 тыс. тенге ($1,85 тыс.) и 513,4 тыс. тенге ($1,6 тыс.) соответственно.

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы одного работника

Профессия Заработная плата, тенге Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы руководитель организации 133 – 1 805 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование. бухгалтер 69 – 469 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. компьютерный программист 97 – 577 тыс. тенге Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. агент по снабжению 50 – 392 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. юрисконсульт (среднего уровня квалификации) 50 – 612 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Образование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. секретарь, офис-менеджер 25 – 398 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. грузчики, подсобные рабочие 38 – 175 тыс. тенге Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. водитель автомобиля 51 – 444 тыс. тенге Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Информация и связь; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохранился значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженеры по техническому надзору (754 тыс.тенге или $2,3 тыс.), инженеры по бурению (буровым работам) (854 тыс.тенге или $2,6 тыс.), и инженеры по креплению скважин (1 млн 844 тыс.тенге или $5,7 тыс.).

В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (381 тыс. тенге или $1,2 тыс.), а из квалифицированных специалистов инженера (357 тыс. тенге или $1,1 тыс.).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (208 тыс. тенге или $644) и трактористы (191 тыс. тенге или $591), а низкую – рыбаки морской зоны, стригали и фермеры – в пределах 31 - 35 тыс. тенге.

10 самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий и должностей по видам экономической деятельности

Высокооплачиваемые профессии и должности тенге Низкооплачиваемые профессии и должности тенге Инженер по креплению скважин (Добыча сырой нефти и природного газа) 1 844 500 Охранник (Рыболовство и аквакультура) 35 525 Руководитель организации (Воздушный транспорт) 1 804 700 Машинист машин и механизмов внутренних водоемов (Рыболовство и аквакультура) 35 500 Главный металлург (Металлургическая промышленность) 1 622 578 Механик (Рыболовство и аквакультура) 35 000 Руководитель организации (Металлургическая промышленность) 1 485 971 Фермер (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях) 34 675 Руководитель организации (Добыча сырой нефти и природного газа) 1 430 593 Курьер (Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение) 34 351 Руководитель организации (Финансовая и страховая деятельность) 1 404 804 Охранник (Связь) 33 628 Руководитель организации (Услуги по проживанию и питанию) 1 072 703 Стригаль (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях) 31 857 Пилот (Воздушный транспорт) 991 294 Рыбак морской зоны (Рыболовство и аквакультура) 31 429 Руководители специализированных (производственно-эксплуата-ционных) подразделений (служб) (Добыча сырой нефти и природного газа) 936 497 Переводчик (Производство текстильных изделий) 25 000 Руководитель организации (Связь) 869 669 Секретари, офис-менеджеры (Рыболовство и аквакультура) 2

По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин в среднем была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя всех уровней организации, сложилась в 575 тыс. тенге, переводчика – в 312 тыс. тенге, экономиста – в 238 тыс. тенге, бухгалтера – в 186 тыс. тенге. Это в 1,2 – 2,0 раза выше, чем средняя заработная плата женщин аналогичных должностей и профессии.

Среднемесячная номинальная заработная плата мужчин и женщин по отдельным профессиям и должностям (в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности)





Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.

В сентябре 2017 года в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности у руководителей организаций в городах Астана и Алматы сложилась наиболее высокая заработная плата - 926 тыс.тенге и 888 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Кызылординской областях, где руководители получали от 251 до 282 тыс. тенге. По регионам республики различие между максимальной заработной платой руководителя организации и ее минимальным значением составило 3,7 раза.

Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в Атырауской и Мангистауской областях - 389 тыс. тенге и 313 тыс. тенге, соответственно, а низкая – в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях – 105 - 113 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались, в г.Астана – 205 тыс. тенге, а в Южно-Казахстанской области – 130 тыс. тенге.

Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 137 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раз, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 114 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя – 78 тыс. тенге и 1,5 раза.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан (в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности)

Руково- дитель органи- зации Эконо- мист Инженер Препо-даватель высшего учебного заведения Воспи- татель Врач Агроном Водитель автомо- биля Республика Казахстан 458 055 204 912 284 055 136 662 77 713 159 307 147 318 135 797 Акмолинская 297 470 121 802 143 344 112 479 76 463 148 155 166 743 118 285 Актюбинская 390 647 141 511 187 943 120 558 73 766 135 495 119 614 107 415 Алматинская 315 186 125 510 135 284 98 618 76 989 160 769 208 864 97 774 Атырауская 741 734 388 994 488 175 109 718 83 335 166 354 - 178 555 Западно-Казахстанская 388 413 229 505 706 167 96 252 68 952 166 747 75 500 103 656 Жамбылская 253 097 105 478 140 431 100 661 73 901 152 330 67 500 69 675 Карагандинская 305 702 147 168 158 015 111 278 78 406 136 700 198 233 119 441 Костанайская 372 067 119 227 137 971 104 831 75 567 179 203 140 907 104 403 Кызылординская 281 950 139 572 223 980 98 724 85 503 171 213 83 826 86 946 Мангистауская 467 221 313 022 484 586 115 979 75 824 146 938 - 350 910 Южно-Казахстанская 250 654 123 170 155 587 99 703 73 797 130 060 24 500 90 007 Павлодарская 456 920 160 318 149 137 117 982 77 686 159 647 105 170 121 794 Северо-Казахстанская 310 842 112 741 124 188 149 559 77 400 190 333 156 111 142 701 Восточно-Казахстанская 293 105 201 793 154 418 106 594 75 813 164 527 113 256 109 958 г. Астана 926 057 269 478 323 562 257 507 94 998 205 101 - 163 407 г. Алматы 888 225 233 125 234 734 154 949 101 325 171 108 200 000 130 07



