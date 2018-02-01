Инженер по креплению скважин и секретарь – профессии с самой высокой и низкой зарплатой в Казахстане (данные по профессиям)

CA-NEWS (KZ) - Министерство национальной экономики опубликовало данные о размере среднемесячной заработной платы в Казахстане в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Минэконом провел единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием были охвачены работники, проработавшие полностью сентябрь.
По результатам обследования дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохранилась. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2 раза превышала зарплату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз – специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза – неквалифицированных рабочих.
Среднемесячная номинальная заработная плата по основным группам занятий
Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей всех уровней в организациях воздушного транспорта – 943,5 тыс. тенге ($2,9 тыс.), это в 2,3 раза выше средней заработной платы руководителей всех уровней сферы строительства и в 7,1 раз – сферы государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения. Отмечается, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа– 596,9 тыс. тенге ($1,85 тыс.) и 513,4 тыс. тенге ($1,6 тыс.) соответственно.
Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:
Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы одного работника
|
Профессия
|
Заработная плата, тенге
|
Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы
|
руководитель организации
|
133 – 1 805 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование.
|
бухгалтер
|
69 – 469 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
компьютерный программист
|
97 – 577 тыс. тенге
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
агент по снабжению
|
50 – 392 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
юрисконсульт (среднего уровня квалификации)
|
50 – 612 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Образование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
секретарь, офис-менеджер
|
25 – 398 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
грузчики, подсобные рабочие
|
38 – 175 тыс. тенге
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
водитель автомобиля
|
51 – 444 тыс. тенге
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Информация и связь; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохранился значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженеры по техническому надзору (754 тыс.тенге или $2,3 тыс.), инженеры по бурению (буровым работам) (854 тыс.тенге или $2,6 тыс.), и инженеры по креплению скважин (1 млн 844 тыс.тенге или $5,7 тыс.).
В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (381 тыс. тенге или $1,2 тыс.), а из квалифицированных специалистов инженера (357 тыс. тенге или $1,1 тыс.).
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (208 тыс. тенге или $644) и трактористы (191 тыс. тенге или $591), а низкую – рыбаки морской зоны, стригали и фермеры – в пределах 31 - 35 тыс. тенге.
10 самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий и должностей по видам экономической деятельности
|
Высокооплачиваемые профессии и должности
|
тенге
|
Низкооплачиваемые профессии и должности
|
тенге
|
Инженер по креплению скважин (Добыча сырой нефти и природного газа)
|
1 844 500
|
Охранник (Рыболовство и аквакультура)
|
35 525
|
Руководитель организации (Воздушный транспорт)
|
1 804 700
|
Машинист машин и механизмов внутренних водоемов (Рыболовство и аквакультура)
|
35 500
|
Главный металлург (Металлургическая промышленность)
|
1 622 578
|
Механик (Рыболовство и аквакультура)
|
35 000
|
Руководитель организации (Металлургическая промышленность)
|
1 485 971
|
Фермер (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях)
|
34 675
|
Руководитель организации (Добыча сырой нефти и природного газа)
|
1 430 593
|
Курьер (Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение)
|
34 351
|
Руководитель организации (Финансовая и страховая деятельность)
|
1 404 804
|
Охранник (Связь)
|
33 628
|
Руководитель организации (Услуги по проживанию и питанию)
|
1 072 703
|
Стригаль (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях)
|
31 857
|
Пилот (Воздушный транспорт)
|
991 294
|
Рыбак морской зоны (Рыболовство и аквакультура)
|
31 429
|
Руководители специализированных (производственно-эксплуата-ционных) подразделений (служб) (Добыча сырой нефти и природного газа)
|
936 497
|
Переводчик (Производство текстильных изделий)
|
25 000
|
Руководитель организации (Связь)
|
869 669
|
Секретари, офис-менеджеры (Рыболовство и аквакультура)
|
2
По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин в среднем была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя всех уровней организации, сложилась в 575 тыс. тенге, переводчика – в 312 тыс. тенге, экономиста – в 238 тыс. тенге, бухгалтера – в 186 тыс. тенге. Это в 1,2 – 2,0 раза выше, чем средняя заработная плата женщин аналогичных должностей и профессии.
Среднемесячная номинальная заработная плата мужчин и женщин по отдельным профессиям и должностям (в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности)
Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.
В сентябре 2017 года в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности у руководителей организаций в городах Астана и Алматы сложилась наиболее высокая заработная плата - 926 тыс.тенге и 888 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Кызылординской областях, где руководители получали от 251 до 282 тыс. тенге. По регионам республики различие между максимальной заработной платой руководителя организации и ее минимальным значением составило 3,7 раза.
Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в Атырауской и Мангистауской областях - 389 тыс. тенге и 313 тыс. тенге, соответственно, а низкая – в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях – 105 - 113 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались, в г.Астана – 205 тыс. тенге, а в Южно-Казахстанской области – 130 тыс. тенге.
Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 137 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раз, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 114 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя – 78 тыс. тенге и 1,5 раза.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан (в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности)
|
Руково-
дитель органи-
зации
|
Эконо-
мист
|
Инженер
|
Препо-даватель высшего
учебного заведения
|
Воспи-
татель
|
Врач
|
Агроном
|
Водитель автомо-
биля
|
Республика Казахстан
|
458
055
|
204
912
|
284
055
|
136
662
|
77
713
|
159
307
|
147
318
|
135
797
|
Акмолинская
|
297
470
|
121
802
|
143
344
|
112
479
|
76
463
|
148
155
|
166
743
|
118
285
|
Актюбинская
|
390
647
|
141
511
|
187
943
|
120
558
|
73
766
|
135
495
|
119
614
|
107
415
|
Алматинская
|
315
186
|
125
510
|
135
284
|
98
618
|
76
989
|
160
769
|
208
864
|
97
774
|
Атырауская
|
741
734
|
388
994
|
488
175
|
109
718
|
83
335
|
166
354
|
-
|
178
555
|
Западно-Казахстанская
|
388
413
|
229
505
|
706
167
|
96
252
|
68
952
|
166
747
|
75
500
|
103
656
|
Жамбылская
|
253
097
|
105
478
|
140
431
|
100
661
|
73
901
|
152
330
|
67
500
|
69
675
|
Карагандинская
|
305
702
|
147
168
|
158
015
|
111
278
|
78
406
|
136
700
|
198
233
|
119
441
|
Костанайская
|
372
067
|
119
227
|
137
971
|
104
831
|
75
567
|
179
203
|
140
907
|
104
403
|
Кызылординская
|
281
950
|
139
572
|
223
980
|
98
724
|
85
503
|
171
213
|
83
826
|
86
946
|
Мангистауская
|
467
221
|
313
022
|
484
586
|
115
979
|
75
824
|
146
938
|
-
|
350
910
|
Южно-Казахстанская
|
250
654
|
123
170
|
155
587
|
99
703
|
73
797
|
130
060
|
24
500
|
90
007
|
Павлодарская
|
456
920
|
160
318
|
149
137
|
117
982
|
77
686
|
159
647
|
105
170
|
121
794
|
Северо-Казахстанская
|
310
842
|
112
741
|
124
188
|
149
559
|
77
400
|
190
333
|
156
111
|
142
701
|
Восточно-Казахстанская
|
293
105
|
201
793
|
154
418
|
106
594
|
75
813
|
164
527
|
113
256
|
109
958
|
г. Астана
|
926
057
|
269
478
|
323
562
|
257
507
|
94
998
|
205
101
|
-
|
163
407
|
г. Алматы
|
888
225
|
233
125
|
234
734
|
154
949
|
101
325
|
171
108
|
200
000
|
130
07