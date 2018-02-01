Турецкая компания построит линии электропередач вдоль газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте, принял председателя совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахмета Чалыка, сообщает в среду, 31 января пресс-служба главы государства.

В ходе встречи руководитель «Çalyk Holding» проинформировал главу государства о положении дел на доверенных компании объектах, в том числе о ходе работ на строительстве Международного морского порта в городе Туркменбаши, призванного стать важным транзитно-транспортным и логистическим узлом регионального и межрегионального значения, а также завода по производству карбамида в городе Гарабогаз и комбинированной парогазовой электростанции на территории Марыйской ГЭС.

В данной связи было подтверждено стремление холдинга к дальнейшему укреплению своих позиций на туркменском рынке. В частности, речь шла о заинтересованности стать партнёром и в реализации такого важного проекта, как строительство линии электропередачи напряжением 500 киловольт вдоль трассы транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), говорится в сообщении.