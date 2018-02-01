Facebook прогнозирует рост продаж рекламы, несмотря на сокращение времени пользования соцсетью

CA-NEWS (CA) - Facebook Inc заверила инвесторов в среду, что ее бизнес цифровой рекламы будет по-прежнему приносить высокую прибыль, несмотря на меньшее время, которое люди проводят в социальной сети, и изменения в новостной ленте, сообщает Reuters.

В финансовом отчете Facebook говорится, что квартальная выручка подскочила на 47 процентов в годовом выражении, и руководство компании в ходе телефонной конференции сообщило, что видит больше возможностей для заработка, даже несмотря на то, что пользователи стали уделять Facebook меньше времени.

Акции Facebook подешевели более чем на 4 процента в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии, когда компания сообщила, что к концу прошлого года время, которое пользователи проводят в соцсети, сократилось примерно на 50 миллионов часов в день.

Вскоре после этого, однако, руководство Facebook заявило в ходе телефонной конференции с аналитиками, что проводимые компанией изменения будут благоприятны для бизнеса в долгосрочной перспективе и даже, возможно, не принесут большого вреда в краткосрочной перспективе.

“Я хочу прояснить: время, проводимое в соцсети, никогда не было наиболее важной движущей силой нашего бизнеса, в отличие от качества обсуждений и взаимодействия пользователей”, - сказал глава Facebook Марк Цукерберг.

Оптимизм руководителей в отношении перспектив развития компании содействовал восстановлению акций, подтолкнув их вверх на 1,4 процента до $189,50 на внебиржевых торгах.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг сказала аналитиками, что оптимистично оценивает перспективы продаж рекламы в “историях” Facebook и Instagram, тогда как финансовый директор Дэвид Уэнер сообщил, что стоимость рекламы в среднем выросла на 43 процента за квартал.

Facebook сообщила, что решение руководства социальной сети показывать пользователям меньше видеороликов привело к тому, что пользователи проводят там теперь на 50 миллионов часов в день меньше. При этом время показатель может еще больше сократиться в связи с последними изменениями в новостной ленте.

Количество пользователей Facebook, которые ежедневно проявляют активность в соцсети, выросло в четвертом квартале на 14 процентов в годовом выражении и составило 1,40 миллиарда, что оказалось ниже прогнозировавшихся аналитиками 1,41 миллиарда, по данным исследовательской фирмы FactSet.

Число активных пользователей в США и Канаде, посещающих соцсеть ежедневно, впервые в истории Facebook снизилось, составив 184 миллиона, что на 700.000 человек меньше, чем в предыдущем квартале.

Это, тем не менее, практически не сказалось на общей выручке компании, которая увеличилась на 47 процентов до $12,97 миллиарда, превысив усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне $12,55 миллиарда.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам Facebook, выросла до $4,27 миллиарда, или $1,44 на акцию, по итогам четвертого квартала, завершившегося 31 декабря, с $3,56 миллиарда, или $1,21 на акцию, годом ранее.

Исключая разовые статьи баланса, компания заработала $2,21 на акцию, что оказалось выше прогноза опрошенных Reuters аналитиков на уровне $1,95 на акцию.

Facebook сообщила, что увеличила резервы на уплату подоходного налога за 2017 год на $2,27 миллиарда в связи с изменениями в налоговом законодательстве США.