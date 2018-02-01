Владельцев собак обяжут убирать их экскременты на улицах в Алматы

CA-NEWS (KZ) - На заседании рабочей группы маслихата Алматы VI созыва обсудили новые правила содержания и выгула домашних животных, передает Tengrinews.kz.

В обсуждении участвовали руководители управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы, депутаты маслихата и представители общественных объединений по защите животных. В частности, члены группы считают, что необходимо усилить ответственность хозяев животных.

В проект правил внесена новая норма о выгуле собак, согласно которой хозяев обяжут убирать отходы жизнедеятельности своих питомцев на улицах, как это делают в развитых странах. В пункте 8 проекта правил о выгуле собак говорится: "Владелец собаки либо лицо, осуществляющее ее выгул, производит выгул животного, не создавая беспокойства и помех окружающим, имея при себе пакет или специальное приспособление для сбора экскрементов". В противном случае хозяева могут быть оштрафованы согласно статье 408 Кодекса РК об административных правонарушениях ("Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек") на 3 МРП (1 МРП - 2 405 тенге).

Вместе с тем зоозащитники внесли предложение удалить из новых правил требование о выгуле собак на специальных площадках, так как подобные площадки - большая редкость для Алматы. По словам руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы Айдына Керимбека, в 2018 году чипирование домашних животных продолжится.

В 2017 году были поставлены чипы десяти тысячам животных, из них три тысячи кошек. Программа по чипированию животных рассчитана до 2021 года. Также Айдын Керимбек сообщил, что в Instagram открыта страница ветеринарной службы Алматы, где выкладываются фотографии отловленных животных.

К слову, по новым правилам план по отлову бродячих животных будет отменен. Отловщики будут выезжать только по заявкам горожан с обязательной регистрацией в журнале заявок.

"Погрузка, транспортировка и выгрузка отловленных животных производится методами, не допускающими нанесение собаке или кошке увечий или иного вреда здоровью. Не допускается произведение отлова в присутствии несовершеннолетних. Транспортировка отловленных животных проводится на технически исправном, специально оборудованном металлическими клетками автотранспорте со специальной символикой и телефонным номером специализированного предприятия. Спецавтотранспорт должен быть укомплектован необходимыми средствами для оказания экстренной ветеринарной помощи", говорится в проекте новых правил.

"Что касается бездомных кошек, если поступит заявка, мы будем их вакцинировать, стерилизовать и отпускать. Отлавливаться и уничтожаться бездомные кошки не будут", - добавил Айдын Керимбек. Сейчас бездомных животных в изоляторе держат в течение трех дней.

Если хозяин не нашелся, животное усыпляют. Содержание одного животного в изоляторе обходится в 914 тенге в день. В первоначальном варианте новых правил срок содержания был увеличен до пяти дней. Но общественники попросили увеличить этот срок до 60 дней по примеру Астаны. Они считают, что пять дней недостаточно, чтобы найти для животного нового хозяина. В действующих правилах животное содержится в питомнике всего три дня. Новые правила содержания и выгула домашних животных в Алматы вступят в силу после их утверждения на ближайшей сессии маслихата.



