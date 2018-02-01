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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Два монгольских спортсмена едут на Олимпиаду в Пхенчхане

CA-NEWS (MNG) - В Министерстве образования, культуры, науки и спорта Монголии 1 февраля состоялась церемония проводов монгольских спортсменов на Зимние олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в корейском городе Пхенчхане, сообщает Монцамэ.

Министр образования, культуры, науки и спорта Ц.Цогзолмаа, вручив им флаг Монголии, пожелала блестящих успехов. В олимпиаде в Пхенчхане из Монголии примут участие два лыжника: Б.Ачбадрах и Ч.Отгонцэцэг.

Мастер спорта международного спорта Б.Ачбадрах будет соревноваться за победу в лыжных гонках среди мужчин на дистанции 15 км. В прошлом году он выиграл первую для Монголии бронзовую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Мастер спорта международного спорта Ч.Отгонцэцэг получила право на участие в лыжных гонках в Пхенчхане среди женщин на дистанции 10 км. Она успешно приняла участие в прошлых зимних олимпийских играх, которые прошли в российском городе Сочи в 2014 году.

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