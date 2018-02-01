Видео об очередях за углем – фейк, ситуация стабильная, - Минэнерго РК

CA-NEWS (KZ) - Ситуация с обеспечением населения углем в Казахстане стабильная, сообщает 1 февраля пресс-служба Министерства энергетики РК.

«Никакого ажиотажа с дефицитом твердого топлива ни в одном из регионов страны не наблюдается. Распространяемое видео о якобы больших очередях на тупиках и столкновениях грузовых машин является фейковым и не относится к настоящему времени», - отмечает ведомство.

Министерство уверяет, что ведет ежесуточный мониторинг поставок угля в регионы совместно с акиматами областей и АО НК «Казахстан Темір Жолы», этот вопрос находится на контроле.

В 2017 году по стране добыто 106,7 млн тонн угля, что на 8,2 млн тонн выше показателей 2016 года, экспортировано 29,3 млн тонн угля. Остальное пошло на внутренне потребление. При этом энергопроизводящим предприятиям республики отгружено 56,3 млн тонн или на 7,1 млн тонн больше, чем в 2016 году.

По оперативным данным, по состоянию на 30 января добыча угля составила 8,6 млн тонн. Отгрузка угля на коммунально-бытовые нужды населению составила 763,8 тыс. тонн угля, что порядка 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации АО «КТЖ», за 30 дней января отгрузка железнодорожным транспортом на коммунально-бытовые нужды и населению составила 457,2 тыс. тонн угля. Автотранспортом отгружено порядка 300 тыс. тонн угля.

На 30 января 2018 года, по оперативным данным, запасы и поставки угля в разбивке по областям выглядят следующим образом:

- Акмолинская область – 85,9 тыс.тонн;

- г. Астана – 17,2 тыс.тонн;

- Актюбинская область – 2,1 тыс.тонн;

- Алматинская область – 77,4 тыс.тонн; г.

- Алматы – 6,8 тыс.тонн;

- Восточно-Казахстанская область – 114,7 тыс.тонн;

- Жамбылская область – 8,9 тыс.тонн;

- Карагандинская область – 53,0 тыс.тонн;

- Костанайская область – 24,3 тыс.тонн;

- Павлодарская область – 9,8 тыс.тонн;

- Северо-Казахстанская область – 17,8 тыс.тонн;

- Южно-Казахстанская область – 51,9 тыс.тонн;

- остальные области (Атырауская, Кызылординская, Мангыстау, Западно-Казахстанская области) – 11,4 тыс.тонн, сообщает Минэнерго.