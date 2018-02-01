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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Февраль в Казахстане будет снежным, с двумя волнами похолодания

CA-NEWS (KZ) - Февраль в Казахстане будет снежным, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным госпредприятия, это будет обусловлено частым прохождением циклонов с районов Атлантики и юга Каспия. На севере страны пройдут снегопады с усилением ветра до 15-20 метров в секунду и метелью, в южных регионах будут осадки, туман и гололед.

В течение месяца ожидаются две волны похолодания, которые придутся на начало второй декады и конец месяца. Температура воздуха понизится: в северной половине ночью до 25-35 градусов мороза, днем - до 15-25 градусов мороза. В южной половине ночью до -10-20, днем до -5-10 градусов.

Среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы на один градус в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, около нормы - на остальной территории. Месячное количество осадков предполагается около и больше нормы в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Восточно-Казахстанской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, а также в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей, меньше нормы - на остальной территории, сообщили в «Казгидромете».

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