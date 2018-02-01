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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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3,7 тысячи алматинцев отключили от отопления - Павел Кулагин о борьбе с долгами

CA-NEWS (KZ) - Аким Турксибского района Алматы Павел Кулагин на отчете перед населением сообщил об итогах 2017 года, передает Tengrinews.kz.

По его информации, жители стали меньше копить долгов на коммунальные услуги.

"Хотел бы обратить ваше внимание на необходимость своевременной оплаты счет за коммунальные услуги. Так как неотъемлемым условием бесперебойного предоставления качественных коммунальных услуг является реализация инвестиционных программ по прокладке, реконструкции и ремонту инфраструктуры жизнеобеспечения, что в свою очередь требует своевременной оплаты со стороны населения.

По состоянию на 1 января 2018 года задолженность со стороны населения Турксибского района по коммунальным платежам составил 107,1 миллиона тенге, что на 14 процентов ниже уровня 2016 года. Достижению прогресса по данному направлению способствовала организация обхода с привлечением представителей КСК более 7,7 тысяч квартир с задолженностью в 167,8 миллиона тенге.

В том числе отключено отопление у 3,7 тысяч потребителей, выдано 73,6 тысяч судебных претензий на сумму 142 миллиона тенге. В течение 2017 года произвели оплату собственники 37,3 тысяч квартир на общую сумму 405,2 миллиона тенге", - отметил он.


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