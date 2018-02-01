Ученые раскрыли загадку красного снега в Архангельской области

CA-NEWS (CA) - Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) исследовали красный снег, обнаруженный жителями отдаленных деревень Архангельской области на крышах домов, и пришли к выводу, что необычную окраску снега вызывают водоросли, размножающиеся в благоприятных условиях.

Несколько лет назад жители деревень Архангельской области обратили внимание на "кровавый" цвет снега на крышах домов и забили тревогу. Снег необычной окраски местные жители фиксировали в 2013-2014 годах, в начале и в конце 2017 года. О нем сообщали из Верхнетоемского, Холмогорского, Пинежского районов. Собранная с крыш вода была отправлена в лаборатории, в том числе САФУ.

"В снеге мы обнаружили вещества, которые ответственны за окраску. Они были, предположительно, растительного происхождения. Мы стали рассматривать теории, как эти вещества могли появиться в снеге. При этом такие вещества в промышленности не используются – человек не может их генерировать", — рассказал РИА Новости руководитель сектора научных проектов центра коллективного пользования научным оборудованием САФУ "Арктика", кандидат химических наук Александр Кожевников.

Заинтересовавшись этим явлением, ученые САФУ отправились в деревню Сура и на месте провели обследование. Выяснилось, что красный снег появляется только на крышах домов, а кровли бань и сараев, например, покрывает обычный снег. "Местные жители никогда не видели, как он (снег) падает, только (лежащим) на крышах. Мы взяли на анализ сам снег, заморозили и отвезли в лабораторию. В нем мы обнаружили водоросли, которые ответственны за продуцирование такой окраски", — отметил ученый.

По его словам, подобные водоросли живут в разных местах, а на крышах под снежной шапкой температурные условия оказались благоприятными именно для этих микроорганизмов. "Это удивительно и интересно. Думаю, это явление связано с природными циклами, когда-то условия для функционирования более благоприятные, когда-то – менее", — считает Кожевников.

Пока известен только вид, точно идентифицировать водоросль, привлекшую внимание жителей Поморья, можно будет по результатам дополнительного анализа, который сейчас находится в стадии выполнения.

"Эта история приятна тем, что люди стали обращать внимание на экологическое состояние места, в котором они живут. Они стали интересоваться окружающей средой и стали более бдительными", — добавил Кожевников.