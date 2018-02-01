Представители Всемирного банка встретились с министром финансов Таджикистана
- Таджикистан, экономика
- 17:03, 01 февраля 2018
- Просмотров: 365
CA-NEWS (TJ) - Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода встретился в Душанбе с представителями Всемирного банка во главе с постоянным представителем ВБ в РТ, г-ном Ян-Питер Олтерсом, сообщает пресс-служба Минфина РТ.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках последующей Программы партнерства на 2019-2023 финансовые годы между Таджикистаном и Всемирным банком.
Также, стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в рамках программ по поддержке государственного бюджета.
Министр финансов выразил признательность за содержательную и конструктивную беседу постоянному представителю ВБ в Таджикистане г-ну Ян-Питер Олтерсу, отметили в пресс-службе.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь