Представители Всемирного банка встретились с министром финансов Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода встретился в Душанбе с представителями Всемирного банка во главе с постоянным представителем ВБ в РТ, г-ном Ян-Питер Олтерсом, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках последующей Программы партнерства на 2019-2023 финансовые годы между Таджикистаном и Всемирным банком.

Также, стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в рамках программ по поддержке государственного бюджета.

Министр финансов выразил признательность за содержательную и конструктивную беседу постоянному представителю ВБ в Таджикистане г-ну Ян-Питер Олтерсу, отметили в пресс-службе.